川普：指控俄侵駭干預美大選是政治迫害
美國總統當選人川普今天指出，指控俄羅斯駭客企圖干預美國大選的爭議，相當於「政治迫害」。
川普告訴「紐約時報」（New York Times），「這是政治迫害」，並稱中國大陸於2014年後期和2015年初期侵入美國政府人事管理局（Office of Personnel Management）的電腦時，相對引起極少的關注。
美國情治首長今天稍後將向川普簡報，說明俄國領袖藉侵駭川普競爭對手以扭曲民調的證明。（譯者：中央社徐睿承）1060107
(中央社)
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