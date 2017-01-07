白目叮 好好前進松山文創(本報資料照片)

台灣第一個創作者工廠在台北松山文創園區，其中有一個品牌白目叮，是由兩位廣告圈歷練 15年的廣告人在2015年成立，創作結合「人性科學」與「白目趣味」的實用發明，buyMood白目叮是好好前進首項自創品牌。

品牌創辦人李宛蓉Camo曾任職於全球 WPP 廣告集團旗下外商智威湯遜 JWT 廣告，及 4A 廣告公司，專長於視覺、美術與設計。 15 年廣告生涯，製作過全球知名運動品牌廣告，舉凡人壽金融、 汽車手機、電信商等，都能看到她的作品。

另一位品牌創辦⼈徐碧霜Sunny就讀紐約曼哈頓School of Visual Art 視覺藝術學院，豐富廣告專業經驗， 曾任職全球 WPP 廣告集團旗下的外商智威湯遜 JWT 廣告，及 4A 外商廣告 公司，以策略和文案見長。落入廣告紅塵 17 年，再從廣告業跨足 遊戲產業，對於創意有著源源不絕的點子與狂熱，善將平凡無奇的生活素材，轉換成有趣的產品特色。

白目叮創辦人(本報資料照片)

白目叮要帶給台灣人歡笑(本報資料照片)

白目叮深切思索人類行為，創作有趣且高品質商品，藉由設計讓臺灣傳統技術工藝繼續流傳，為生活帶來更多美好感動。白目叮認為臺灣人擁有面對逆境，勇於挑戰突破的精神，不輕易向現狀妥協，善用特有種的幽默化解困境，這種逆境樂觀勇於開創的智慧，就是白目精神。

現代人在高壓生活下，越來越少開口笑、哈哈大笑、放聲狂笑，眉開眼笑，白目叮正經搞笑、認真品管，帶給全家歡樂，希望從臺灣發聲，呈現臺灣人熱情、友善、充滿韌性的民族特質，讓更多人認識臺灣超優質的生產品質和創意表現。

(中時電子報)