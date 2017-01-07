NBA》甜瓜：贏球是大家功勞 輸球都怪我
耶誕大戰至今，尼克隊已吞下6連敗，由於東區各種子戰績相差不多，尼克的排名迅速跌出前8名之外。不過主將「甜瓜」安森尼仍然保持希望，他說：「其實我們之前打得不錯，我不會用這個星期的失敗來預測剩餘的40多場比賽。」
然而對於尼克的連敗，安森尼無可避免成為眾矢之的。公鹿險勝尼克之後，公鹿總教練奇德(Jason Kidd)也說：「甜瓜會成為箭靶，我想他已經習慣那樣了。」奇德生涯最後一季是在尼克隊，他很了解安森尼的處境。安森尼說：「事實就是這樣，只要尼克贏球，就是大家的功勞；輸了球，就是我一個人的錯。」
安森尼與尼克隊以5年1.24億美金續約時，其中還包括不可交易的條款，這讓他與尼克的命運緊緊綁在一起。在這波連敗中，安森尼37%的投籃命中率、26%三分球命中率自然飽受非議。即使與公鹿一役，賽後證明尼克是因誤判才輸球，大家還是免不了會埋怨他的出手選擇，這也是身為球隊主將的無奈。
(中時電子報)
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