睽違半世紀 古巴首出口到美國的商品是…

古巴更首度出口商品到美國，出口80公噸木炭，第一批40公噸木炭預計於18日抵達美國。(圖片取自the guardian)

美國和古巴破冰寫下歷史性一刻，而睽違半世紀以來，古巴更首度出口商品到美國，出口80公噸木炭，第一批40公噸木炭預計於18日抵達美國。

古巴是世界上主要木炭生產國和出口國之一，每年出口約4萬至8萬噸木炭，因為品質好，點燃後無煙無灰，所以古巴木炭很受歡迎，經常外銷至他國。

古巴預計向美國Coabana貿易公司以每噸420美元（約1萬3千元台幣）的價格出口第一批40噸木炭將於1月18日運往美國，趕在川普宣誓就職前，共計出口80噸木炭。

美國與古巴於2015年7月正式恢復外交關係，但即將上任的總統川普，曾揚言若古巴不能開出讓美國滿意的條件，他可能會收回某些決定。

(中時電子報)