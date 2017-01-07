卡達公開賽 喬帥擊敗佛達斯柯挺進決賽

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塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天擊敗西班牙的佛達斯柯（Fernando Verdasco），挺進卡達公開賽男子單打決賽，可能與世界排名第一的莫瑞（Andy Murray）爭冠。

喬科維奇這場比賽保住5個賽末點，最後以4-6，7-6(9/7)和6-3，讓佛達斯柯俯首稱臣。

喬科維奇將在決賽中與莫瑞和捷克好手柏迪奇（Tomas Berdych）的勝利者爭奪冠軍頭銜。（譯者：中央社徐睿承）1060107

(中央社)