MLB》水手與金鶯換將 獲得右投蓋耶多
水手隊7日宣布與金鶯隊交換選手，將外野手史密斯( Seth Smith)送往金鶯隊，換來先發右投蓋耶多(Yovani Gallardo)與一些現金。蓋耶多在金鶯只投了1季，上季因肩傷只先發23場，獲得6勝8敗，自責分率5.42是生涯最差，他新球季還有1100萬美金的年薪。
水手隊去年季外送出一名先發右投華克(Taijuan Walker)到響尾蛇，因此有必要補進先發投手。蓋耶多除了上季受傷以外，在此之前的7季中有6季突破10勝，自責分率也有6季維持在4以下。他在春訓前將滿31歲，屆時依照他新球季的表現，明年水手隊除了可以用200萬美金將他買斷，也有1300萬美金的球團選項能夠留下他。
今年34歲的史密斯近兩季在水手表現穩定，打擊率0.249，他是個左打者，可以防守左外野或右外野，正是金鶯需要的球員，他的合約已經是最後一季，年薪700萬美金。由於兩位球員的價差，金鶯將付出額外的現金給水手。
(中時電子報)
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