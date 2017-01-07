美佛羅里達州機場驚爆槍案 5死13傷

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槍案發生，乘客被疏散到停機坪上，目前警方已封鎖現場。(圖片取自美聯社)

勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）發生槍擊案，據傳有多人死傷。(圖片取自CNN)

(4:40更新)根據CNN報導，警方表示有5人死亡13人受傷。乘客目前則被疏散到停機坪上，救護車把傷者送往醫院，執法人員則緊急奔赴現場，槍手犯案動機不明，聯邦航空當局發布通知，禁止任何航班出入該機場。。

美國佛羅里達州一處機場驚爆槍擊案，目前已知9人中槍，預料有多人死傷，但警方尚未公布確切數字。

美國佛羅里達州勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）當地時間6日下午發生槍擊案，前白宮新聞秘書弗萊舍(Ari Fleischer)當時正在這一機場內，他在推特上發文，指機場內傳出多響槍聲，旅客急著逃跑，場面十分混亂。

槍擊發生在第二航廈領取行李處，據傳有9人中槍，有多人情況危急。警方表示，目前已拘捕一名槍手，身分不明，尚不知是否有其他共犯，正全力調查中。

(中時電子報)