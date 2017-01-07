掩蓋書名、作者！「文庫X」成日本出版救世主

去（2016年），日本有一本「文庫X」遮住書名、以手寫密密麻麻的Pop字，以嶄新手法打敗了過往出版行銷。（圖取自matome.naver網站）

網路衝擊傳統出版，這現象不僅僅在台灣，而是全球趨勢，以亞洲閱讀人口比例較高的日本也是隱憂！好在日本有全球最大的「動漫市場」支稱出版業，然從數據報告來看，動漫閱讀人口也逐漸朝向手機等行動通訊。但去（2016年）有一本「文庫X」遮住書名、以手寫密密麻麻的Pop字，以嶄新手法打敗了過往出版行銷，在全日本超過650家書店上架，熱銷18萬冊，甚至打敗動畫《你的名字》原著漫畫。

不景氣！思考也要逆向飆創意！前幾天緯來日本台的《日本學問大》播出一個有趣特輯。一個沒有書名、看不到作者是誰，僅有密密麻麻的手寫POP文字書寫的標題、文字的書，卻能在日益萎縮的日本出版市場創出奇蹟。

●「文庫X」為何成功？

走訪日本書店，不時會看見各類「文庫」。和一般的書籍有所不同，文庫本是一種平裝書籍的小型規格，多為A6規格。其源由是1927年創刊的岩波文庫以普及古典文化為目的刊印，首創「文庫本」概念，文庫本書價比一般版本售價更便宜，也較容易攜帶，推出後受許多出版社效仿。近幾年來也有許多書籍直接以文庫本形式推出，大多是通俗小說、勵志書籍等類型。

不過進來文庫本書籍有新一代的版本，這款名為「文庫X」售價為810日圓（約台幣210圓）的書籍外觀以手寫的POP印刷紙包裝，不讓讀者知道這本書的書名、標題，在密密麻麻的文字中，有書店店員對這本書的感想與推薦語。有可能是「這本書改變了我的人生，也會感動你」！也有單純的俏皮語，引發讀者的好奇心。

沒想到這種神秘行銷竟打動了日本讀者的心，在日本各地書店躍為風潮，更有許多網友會買回家後閱讀後，在網路上發表「開箱文」。這本無名書，在全日本超過650家書店上架，還熱銷逾18萬冊。

●發想於311地震地的書店

想出這麼奇異銷售手法的，是來自311地震的震災地—日本東北岩手縣盛岡市一家書店，現年33歲的店員長江貴士。長江貴士有感網路書店衝擊，實體書籍越來越難賣。然身為與書最親近的他知道這本書的內容是能深深打動讀者的。

於是他將閱讀書中的內容記錄下來，用手寫POP的方式一字一畫地書寫在印刷紙上，然後將印刷紙複印，一本本用複印好的印刷紙親手包裝書籍。雖沒有鮮豔的色彩、看不到作者名、也看不到書名，然這種神秘行銷＋手寫溫度卻感染了許多讀者。

長江貴士說，「希望大家能排除所有先入為主的觀念，對這本書產生好奇，詳閱書的封套的感想，感受店員對這本書的熱情。盼讀者進而將這本書買回家後，認真閱讀品味文字、瞭解作者寫這本書的初衷與目的，而這也是書與人對話的一種直達方式。」

●情感行銷 手寫文字最溫暖動人

或許在速成化的數位時代裡，我們對於 訊息的取得更為便利，每天手機一打開，就有密密麻麻的大量資訊，然對於文字的呈現，我們並非是無感的，前陣子「華航A350 帝雉號」一開始推出的文字引發熱議，就促成華航尊重網友意見而修改。

而「X文庫」所呈現的是另一種超越電腦打字的手寫字，透過書寫，我們可以感受到店員對這本書的喜愛與熱情，而細細品味這些推薦語，或許不如名人推薦來的「重磅有力」，然我們卻能體會一種直達心底的暖流！

最具魅力的行銷，不是打價格戰、不是透過多少名人「加持」，而是以情感吸引顧客的經營法則，以故事來傳遞商品能深植人心，讓人記憶深刻。從X文庫」的成功行銷，或許我們也能以此為借鏡，在數位化也有更感動人心的作法、如同那句名言，「科技永遠來自人性」。

(中時電子報)