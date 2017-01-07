美勞德岱堡機場槍擊案 警方：多人喪生

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根據未具名執法消息來源指出，美國佛羅里達州的勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）今天發生槍擊案，至少9人遭槍擊，3人死亡。

微軟國家廣播公司（MSNBC）引述消息來源報導，1名槍擊嫌犯已遭逮捕拘留。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，至少5人喪生，8人被送往醫院治療。

布羅瓦郡（Broward County）警長辦公室推文指出，在這起槍擊事件中，「多人」喪生，1人已遭逮捕拘留。

機場發言人未能立即聯繫上，針對這起突發事件發言。

根據有線電視新聞網畫面顯示，維安人員將乘客留置在空橋附近的地面上及至少一處跑道停機坪等區域。

前美國總統小布希（George W. Bush）的新聞秘書佛萊謝（Ari Fleischer）推文指出，槍擊發生後，「大家都在跑」。

「今日美國報」（USA Today）引用現場警察無線電通話指出，1名攻擊者似乎涉及這起槍擊事件。（譯者：中央社徐睿承）

(中央社)