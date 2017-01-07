網球》卡達公開賽 莫瑞再度對決喬帥

球王莫瑞(左)在2016年終賽擊敗喬柯維奇。(美聯社資料照)

喬柯維奇在卡達公開賽的準決賽驚險逆轉，他一共救回了5個賽末點，苦戰3盤之後以4-6、7-6(7)、6-3擊敗西班牙的維達斯柯，晉級決賽。另一方面，球王莫瑞在準決賽也以6-3、6-4直落二打敗捷克的柏迪奇，將與喬柯維奇爭冠。

維達斯科拿下首盤後，第2盤一路打到搶7，但以9-7敗給喬柯維奇而錯失良機，待喬柯維奇回穩後，便以6-3贏得決勝盤。喬柯維奇說：「這是我打過最刺激的比賽之一。我救下了5個賽末點，維達斯科沒能把握他的機會。」

目前世界排名第2的喬柯維奇將再度對決莫瑞，這是兩人是19度在ATP的決賽碰頭。年初才被英女皇封爵的莫瑞氣勢正旺，他已經連贏了28場ATP球賽。莫瑞說：「這是備戰澳網的絕好機會。」

(中時電子報)