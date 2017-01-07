歐巴馬告別派對 大咖雲集 比川普就職典禮熱鬧
川普將於明年1月20日宣誓就職，就職典禮有誰會來，備受關注，不過與好萊塢明星關係不睦的川普曾放話，大明星不要來。相較於川普，即將卸任的美國總統歐巴馬的告別派對則是大咖雲集，現場星光熠熠，有許多明星登場。
雖然白宮不會公布名單，但據傳，嘻哈天王Jay-Z及天后碧昂絲，歌手亞瑟小子（Usher）、好萊塢知名影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、「披頭四」團員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、傳奇盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）、歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、名嘴大衛賴特曼（David Letterman）、名導J.J亞柏拉罕（J.J. Abrams）、脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）、星際大戰導演喬治盧卡斯（George Lucas）和好萊塢男星布萊利庫柏（Bradley Cooper）都將到場，獻上祝福。
而放話明星不要來的川普，仍然信心滿滿的稱「這會是場很棒的秀。」絲毫不受影響。
(中時電子報)
文章來源：Obama’s final party at the White House tonight boasts the guest list of the Trump inauguration’s dreams
關鍵字：川普、歐巴馬.告別派對.大咖
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