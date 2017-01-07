歐巴馬告別派對 大咖雲集 比川普就職典禮熱鬧

歐巴馬的告別派對，據傳大咖雲集，有許多明星會到場。(圖片取自美聯社)

川普將於明年1月20日宣誓就職，就職典禮有誰會來，備受關注，不過與好萊塢明星關係不睦的川普曾放話，大明星不要來。相較於川普，即將卸任的美國總統歐巴馬的告別派對則是大咖雲集，現場星光熠熠，有許多明星登場。

雖然白宮不會公布名單，但據傳，嘻哈天王Jay-Z及天后碧昂絲，歌手亞瑟小子（Usher）、好萊塢知名影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、「披頭四」團員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、傳奇盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）、歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、名嘴大衛賴特曼（David Letterman）、名導J.J亞柏拉罕（J.J. Abrams）、脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）、星際大戰導演喬治盧卡斯（George Lucas）和好萊塢男星布萊利庫柏（Bradley Cooper）都將到場，獻上祝福。

而放話明星不要來的川普，仍然信心滿滿的稱「這會是場很棒的秀。」絲毫不受影響。

(中時電子報)