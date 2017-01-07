MLB》轉行球評 A-Rod新球季不回來了

洋基隊球星A-Rod(右)客串節目主持人。(美聯社資料照)

上季8月被洋基隊「勸退」的明星打者A-Rod，新球季幾乎篤定不回來了。這位擁有22年資歷的41歲老將，會充任洋基隊的「特別顧問」，平靜地度過2017年。根據《紐約每日新聞》，洋基總管凱許曼也沒聽說A-Rod想要回鍋打球，他的職業生涯大概就此畫下句點。

A-Rod與洋基隊10年2.75億美金的超級大約還剩下最後一季2000萬美金的薪資，就算A-Rod在2017年什麼都不做，也可以如數領取2000萬美金。不過A-Rod還是設法找到了一些事來做，去年的世界大賽，他就已經出現在《FOX》體育的播報台上，還與「安打王」彼得羅斯同台講評，電視台為A-Rod掛上的頭銜是「大聯盟滿貫轟紀錄保持人(25支)」。

顯然A-Rod是一個能言善道的人，他表現得聰明又風趣，為FOX的賽前和賽後講評增色不少。TNT籃球球評「惡漢」巴克利還傳給他一封簡訊，稱讚「這個節目不錯。」巴克利是轉任球評最成功的退休籃球員之一，他也樂見A-Rod走上相同的道路。A-Rod在球員時代累積下來的名人光環與諸多爭議，讓他很容易就捉住觀眾的目光，他從2015年的季後賽就已經開始嘗試這條路。

洋基總管凱許曼表示，A-Rod想做什麼他都不會管，就算他還想再打球，也可以離開洋基去找別的球隊。但依目前的情況看來，A-Rod已經對外表明他會參加洋基隊的春訓，以幫助他們訓練年輕球員，因此他重回球場的可能性幾乎為零。

職業生涯中後期由於禁藥問題浮出水面，A-Rod被搞得聲名狼藉，許多媒體與球迷不再尊敬他，改稱他為A-Roid(類固醇Steroid的簡稱)。因此在這個時候，將他生涯的696轟推進到700轟，也不具多大意義了。正如美國雅虎的報導所說，A-Rod今後可以自由自在，遠離鄉民的炮火以及下一個98英里的快速球，「退休」看來是一個明智的選擇。

(中時電子報)