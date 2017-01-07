天氣溫暖穩定 清晨夜間稍有涼意

我要評比

中央氣象局表示，今天各地天氣為穩定溫暖的型態，全台高溫都有機會來到攝氏24至26度，南部更是可能達27、28度，清晨夜間則稍有涼意，各地低溫約17到20度。

氣象局指出，今天整體天氣還滿舒適的，也適宜進行年節前的掃除活動，然而天氣雖還不錯，但是中南部空氣品質依然不佳，提醒呼吸道敏感的朋友外出要多留意。

此外，氣象局提醒民眾，到明天清晨前在台灣西半部地區及馬祖、金門還是容易有局部霧或低雲影響能見度，有交通往返需求者請留意航班資訊，霧中行車也請注意安全。

氣象局指出，金門及中南部地區AQI為對敏感族群不健康等級至對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060107

(中央社)