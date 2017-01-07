美股收紅 道瓊指數強攻2萬點未果

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美股今天收紅，道瓊工業指數盤中強攻2萬點大關未果，僅差0.37點，科技類股表現強勁。

道瓊工業指數終場上漲64.51點，或0.32%，收在19963.80點；標準普爾500指數上漲7.98點，或0.35%，收在2276.98點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲33.119點，或0.60%，收在5521.055點。（譯者：中央社徐睿承）1060107

(中央社)