天氣溫暖穩定 全台高溫28度
今天（７日）清晨各地低溫約１８到２１度，稍有涼意，白天在太陽加熱下，全臺高溫都有機會來到２５至２８度，感受溫暖舒適，適合安排戶外活動，也適宜進行年節前的掃除活動，但是中南部空氣品質依然不佳，提醒呼吸道敏感的朋友外出要多留意，溫差較大，早出晚歸也要記得添加衣物。
根據中央氣象局資料顯示，下週日（８日）開始天氣上有較為明顯的轉變，由於東北季風增強帶來冷空氣，北臺灣地區天氣就會轉涼了，白天高溫比起週六可下降３至４度左右，越晚會越冷。
下個星期天氣大致都受到東北季風影響，冷空氣較明顯的時間主要在下週一到下週三（９日至１１日），北臺灣天氣將一整天偏涼，中南部則是日夜溫差大，預計最低溫將出現在下週二（１０日）清晨，中部以北及東北部低溫只有１４、１５度，南部及花東最低溫也只有１７度左右，與本週溫暖舒適的天氣型態有明顯的差別，提醒大家留意氣溫的劇烈變化，小心別著涼；降雨情形也不多，僅在迎風面地形上（宜花及北海岸局部地區）有零星降雨，這三天整體的天氣都還算穩定。
此外，今天到８日清晨前在臺灣西半部地區及馬祖、金門還是容易有局部霧或低雲影響能見度，有交通往返需求者請留意航班資訊，霧中行車也請注意安全。
至於空氣品質方面，金門及中南部地區AQI為對敏感族群不健康等級至對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。