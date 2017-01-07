天氣溫暖穩定 全台高溫28度

今天全臺高溫都有機會來到２５至２８度，感受溫暖舒適，適合安排戶外活動。(劉浩廷 攝)

今天（７日）清晨各地低溫約１８到２１度，稍有涼意，白天在太陽加熱下，全臺高溫都有機會來到２５至２８度，感受溫暖舒適，適合安排戶外活動，也適宜進行年節前的掃除活動，但是中南部空氣品質依然不佳，提醒呼吸道敏感的朋友外出要多留意，溫差較大，早出晚歸也要記得添加衣物。

根據中央氣象局資料顯示，下週日（８日）開始天氣上有較為明顯的轉變，由於東北季風增強帶來冷空氣，北臺灣地區天氣就會轉涼了，白天高溫比起週六可下降３至４度左右，越晚會越冷。

下個星期天氣大致都受到東北季風影響，冷空氣較明顯的時間主要在下週一到下週三（９日至１１日），北臺灣天氣將一整天偏涼，中南部則是日夜溫差大，預計最低溫將出現在下週二（１０日）清晨，中部以北及東北部低溫只有１４、１５度，南部及花東最低溫也只有１７度左右，與本週溫暖舒適的天氣型態有明顯的差別，提醒大家留意氣溫的劇烈變化，小心別著涼；降雨情形也不多，僅在迎風面地形上（宜花及北海岸局部地區）有零星降雨，這三天整體的天氣都還算穩定。

此外，今天到８日清晨前在臺灣西半部地區及馬祖、金門還是容易有局部霧或低雲影響能見度，有交通往返需求者請留意航班資訊，霧中行車也請注意安全。

至於空氣品質方面，金門及中南部地區AQI為對敏感族群不健康等級至對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)