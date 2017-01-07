愛健康》返鄉流感潮逼近 中壯年輕忽更易中標

過年南北人潮交會恐成流感高峰。（本報系資料照）

台灣天氣多變化，這周依舊熱呼呼，然下周冷空氣南下，北部低溫恐下探14度。此外，再過一陣子，就是農曆春節了，雖說今年年假僅有6天，不如往年長，然年節可是許多人拜年、出遊好時機，遇上天氣多變化，加上流感季逼近，恐會得感冒。

流感季來臨，全民進入備戰狀態！除了2歲以下幼兒及65歲以上老人為流感危險族群，根據疾管署統計數據指出，上個流感季造成許多中壯年重症甚至死亡，25歲以上重症致死率皆逼近8%，流感開始有侵襲中壯年的趨勢！根據疾管署公布最新數據，本流感季出現高達230則重症案例！且其中28例死亡！

中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄表示，在流感高峰之時，個人免疫力是否能夠抵抗流感的侵襲是關鍵，免疫力下降將可能增加感染流感的機率。施打流感疫苗、日常作息、運動、及完整營養是提升免疫力是最直接的方式。

如何在一個個「流感疫區」中自保？陳欣湄解說，當營養攝取不完整時，就會產生免疫力漏洞，而每天補充完整的維生素礦物質，能加強免疫力，調節免疫系統細胞、保護和產生白血球，降低自身染上流感的機率。

過年南北人潮交會恐成流感高峰

提升免疫力如此重要，但據疾管署數據顯示，2016年卻出現25~64歲單周就診高達7萬人次，49歲以下單周有40人因流感與肺炎死亡的統計，雙雙突破2008至今歷史新高！

陳欣湄呼籲，中壯年感染率與死亡率有提升的趨勢，民眾不可大意。壯年人多自以為年輕力壯、免疫力強不易發病，其實都是自我感覺良好作祟。現代上班族工時長，沒空規律運動，睡眠亦不充足，這些都有可能會降低免疫力。

台灣流感高峰期約在12月底至隔年2-3月，上波流感重症病例數於第七周達到高峰，也就是2016農曆年假當週。陳欣湄提醒民眾，年底拚業績工作忙碌、勞累抵抗力變差。

冬季流感潮加上年節將近，開始進入返鄉旺季，南北人潮交替、人潮多，交通時也必須長期處於密閉空間內，病毒就很容易傳散。一人感染，全家就都陷入被傳染的風險中。

(中時電子報)