五股鐵皮倉儲大火 無人傷亡

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新北市消防局6日晚間獲報，五股成泰路二段鐵皮倉儲燃燒，立即派員前往，到場後鐵皮建築已燒出熊熊火焰，發現有延燒之虞，消防人員全力搶救，火勢在1個半小時內控制，無人傷亡。(新北市消防局提供)中央社 106年1月7日

新北市消防局6日晚間獲報，五股成泰路二段鐵皮倉儲燃燒，立即派員前往，到場後鐵皮建築已燒出熊熊火焰，發現有延燒之虞，消防人員全力搶救，火勢在1個半小時內控制，無人傷亡。

消防局6日晚間10時34分獲報，五股區成泰路二段98巷一處鐵皮倉儲燃燒冒黑煙，尚無發現人員受困，現場有延燒之虞。消防局立刻派遣1大隊、1中隊11分隊、66輛車輛、217人前往救援。

消防隊在現場拉水線射水阻隔延燒，但是火勢太猛烈，鐵皮屋頂坍塌凹陷，經全力搶救，火勢在1個半小時內控制，起火原因，警消進行調查。1060107

(中央社)