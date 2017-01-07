俄網攻是政治迫害 川普要求情報局提計畫

川普雖接受民主黨遭網攻，但堅持沒有影響大選結果。(圖片取自美聯社)

美國國家情報官員指俄羅斯高層透過駭客干預美國總統大選，川普6日接受訪問回應稱，這是一場政治迫害。稍後川普和情報機構人員開會，表示將指派一個專門小組，要在他上內後90天內提報如何對抗網路攻擊的計畫。

川普6日接受《紐約時報》訪問時表示，俄羅斯駭客企圖干預美國大選的指控，是一種政治迫害，因為對手輸不起這場選戰，所以栽贓。更稱中國也當駭客竊取美國資料，卻沒有人談論這件事。

川普在與情報人員90分鐘的會議後聲明雖接受民主黨遭網攻，但堅持沒有影響大選結果，要求情報局在他上內後90天內向他提報如何對抗網路攻擊的計畫。

(中時電子報)