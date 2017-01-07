佛州勞德岱堡機場槍擊案 5死8傷

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官員和目擊者指出，1名配備美軍識別的槍手今天在佛羅里達州的勞德岱堡-好萊塢國際機場提領行李轉盤處開槍，造成5人死亡，這名槍手已遭逮捕拘留。

布羅瓦郡（Broward County）警長伊茲瑞爾（Scott Israel）說，這起發生在勞德岱堡-好萊塢國際機場（Forrt Lauderdale-Hollywood International Airport）槍擊事件中，有5人死亡、8人受傷，機場航班起降停止。

布羅瓦郡政府長官拉馬卡（Chip LaMarca）推文指出，這名槍手搭機抵達勞德岱堡機場，行李袋中裝有手槍。

拉馬卡說，這名槍手提領行李後，到洗手間將手槍裝上子彈，接著出來向人群開槍。

伊茲瑞爾說，這名槍手看似單獨犯案。

根據佛羅里達州聯邦參議員尼爾森（Bill Nelson）發言人，這名槍手經證實為26歲的桑蒂雅各（Esteban Santiago）。（譯者：中央社徐睿承）1060107

(中央社)