巴西監獄再度發生暴亂 33名囚犯死

巴西基督山監獄發生暴亂，造成33名囚犯死亡。圖為該監獄去年10月暴亂情形。(圖/環球網)

巴西監獄再度發生暴亂，造成33名囚犯死亡，發生暴亂的是巴西北部的羅賴馬州最大的基督山監獄。

據巴西環球網6日報道，羅賴馬州基督山監獄，距離州府博阿維斯塔十公里。該監獄關押1400多名犯人，是原來設計容量的兩倍。此次監獄暴力事件可能是獄中兩個巴西勢力較大的幫派火拼引發的，始作俑者是以聖保羅為巢穴的巴西第一大販毒匪幫「首都第一司令部」（PCC）。

去年10月，基督山監獄就曾發生過這兩個幫派之間的衝突，造成25人死亡，警方出動精英部隊進行彈壓平息。事後發現有7人遭斬身首異處，6人被大火燒死。

(中時電子報)