1月7日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●國民黨黨魁選戰開打 吳敦義表態承擔責任

國民黨黨魁選戰正式開打！前副總統吳敦義將於9日宣布參選，表示「將勇於承擔責任」；國民黨副主席郝龍斌原規畫9日宣布參選，不料被吳搶得先機，但據了解郝將選到底，國民黨主席之爭將呈現洪、吳、郝三強之爭。

●澎湖馬公傳家庭慘劇 2家5女集體燒炭 1死4重傷

澎湖馬公市澎科大對面一棟2樓半透天厝，6日晚傳出疑似燒炭自殺離奇案件，屋主陳春溪跟妹婿蔡再郎兩家的5名女子，疑似集體在住家2樓房間衣物儲藏間燒炭，警消趕到發現屋內燃燒的一堆木炭，且門窗都用膠帶封死，顯示死意甚堅，警消將5名女子救出送醫，其中陳春溪小女兒陳鈺芹不治，另4人重傷在加護病房急救。

●彈性工時有新策？勞動部打臉經濟部

一例一休上路後衝擊各產業，經濟部長李世光昨表示，8大工商團體爭取政府給予彈性工時及調適期，「工商團體聲音政府聽到了，勞動部已著手研擬規畫，最近會宣布新政策，經濟部也會全力協助！」不過此說卻被勞動部長郭芳煜打臉說，不知所指新政策為何，不了解，還要再跟李溝通。

蘋果日報

●姑嫂攜女燒炭 1死4危

澎湖縣馬公市發生5人疑似集體燒炭自殺事件，造成1死4命危！陳姓男子昨晚下班後返回住處，在樓上浴室赫然發現妻子、兩名女兒，以及妹妹、外甥女，共5人倒臥樓上浴室，浴室內有燒炭痕跡，連忙報案，消防人員到場後發現5人均無呼吸、心跳，經送醫急救，4人救回但未脫離險境，1人不幸身亡。由於現場未留遺書，燒炭原因離奇，仍待釐清。

●林心如喜獲女娃

恭喜！林心如昨傍晚在台北中山醫院剖腹產下女兒，老公霍建華全程陪產，小貝比重3300公克，身長50多公分，長相結合父母優點，漂亮可愛。林心如的預產期原本在1月底，但女兒提前出生，讓所有人都十分驚喜。

●霾害襲台「可以呼吸嗎」

全台空污拉警報！台灣昨受霾害影響，全台共有16處測站的空氣品質達「紅害」等級，北台灣更是出現霧濛濛天氣，台北知名地標101大樓一度陷入雲霧中不見樓影，淡水出海口也幾乎看不見，民眾外出戴口罩，抱怨：「這種空氣，可以呼吸嗎？」環保署表示，昨上午北中南地區輪流受霾害，下午起風才緩解，今天空品仍不佳，明天午後才會略微好轉，提醒民眾盡量待在家裡，出門要戴口罩。

聯合報

●政院下週約談鬍鬚張等9業者

「一例一休」勞基法修法上路後，多個行業宣稱因人事成本增加，紛紛調高各種售價，形成一股漲風。行政院繼上週大陣仗開記者會，宣布啟動各種防止物價上漲措施後，下周將邀業者「喝咖啡」，了解其調價的合理性，並釐清與勞基法新制的關係。

●全球升溫1.3度 逼近氣候協定上限

諾貝爾文學獎得主巴布狄倫唱道：「你不需要氣象預報員也知道風兒往哪吹」。世人不需要溫度計便能知道二○一六年很炙熱。針對去年全球氣溫的首份報告出爐，證實了許多科學家的預測：二○一六年不僅是有史以來最熱的一年，且較工業革命前高出攝氏一點三度，逼近聯合國「巴黎氣候峰會」設為努力目標的升溫攝氏一點五度上限。

●陳建仁溫情喊話…年金改革水庫論 提8備案

年金改革分區座談今天於台中再登場，身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁在臉書溫情喊話，呼籲各界冷靜理性地討論。陳建仁列舉了八個備選方案，讓各界聚焦討論，他還提出「水庫理論」，闡釋「進少出多必然枯竭」。

自由時報

●奉獻53年獲身分證 甘神父高喊台灣萬歲

「我是台灣人，我愛台灣，因為台灣人愛我！」八十一歲的甘惠忠神父為台灣奉獻了五十三年，昨天從行政院長林全手中接過身分證，成為國籍法修正通過後的第一人，他開心地連續大呼三次：「台灣萬歲！」

●川普再攬友台人士 寇茲 任美情報首長

消息人士透露，美國總統當選人川普已決定延攬甫卸任聯邦參議員的寇茲（Dan Coats）出任國家情報首長（Director of National Intelligence，DNI），預料會在本週正式宣布。寇茲嫻熟國安與情報事務，又備受國會民主、共和兩黨人士敬重，公認是出任該職的合適人選，而他的反俄羅斯立場，也被視為能夠平衡親俄羅斯的川普。

●小黃春節加價 23日啟動

北北基一月廿三日零時起，將啟動春節計程車加成運價，每趟加收廿元，為期十天。桃園市、台南市、高雄市調漲期間同樣是一月廿三日零點到二月一日晚上十二點，每趟加收五十元。

(中時電子報)