林心如生女 趙薇激動：還珠二代！

林心如昨晚生下女兒！好友范冰冰、趙薇都相當開心！（圖／取自微博）

林心如6日晚間在臉書貼出女兒到這個世上的小腳丫，對外宣布生了！不少粉絲第一時間激動不已，而老公霍建華更是全程陪產，隨後漫天而來的祝福收不完，好姊妹趙薇與范冰冰更是送上祝福，趙薇還開心喊「還珠二代！」

林心如與趙薇、范冰冰因演出《還珠格格》結緣，三人感情好，如今在演藝圈發展也很亮眼，這回林心如生下女兒，趙薇激動祝福表示「還珠二代！添新丁！」許多粉絲也不約而同表示「小格格來了！」范冰冰則開心祝賀「希望小公主能開心無憂無慮長大！」

除此之外，林心如的好友許瑋甯、舒淇、黃曉明、劉濤等人也都在網上祝福。至於另一個最開心的莫過於霍建華，據悉他看到女兒的第一眼是「好漂亮」，且深愛著林心如的他，更希望小孩外型、個性都能像老婆大人。

(中時電子報)