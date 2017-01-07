李準基撲台會粉絲 四皇子拚演藝路

在電視劇「月之戀人：步步驚心：麗」的四皇子李準基，睽違7年再度撲台會粉絲，這次他重返歌手身分，準備超過20首曲目在台北開唱，讓好久不見的粉絲滿心期待。

2016年是李準基相當風光的一年，在赴台前，因主演「月之戀人：步步驚心：麗」電視劇，已經在去年年底舉辦的SBS演技大賞頒獎典禮上，一舉囊括了十大明星賞、韓流明星賞、最佳情侶賞（與IU）3冠王，成績斐然。

雖然「月之戀人：步步驚心：麗」在南韓國內的收視率，慘敗給KBS 2TV同時段播出的「雲畫的月光」，但「月之戀人：步步驚心：麗」是翻拍中國電視劇作品「步步驚心」，在台灣、中國大陸等地爆紅，在海外造成的收視旋風，比南韓還熱，其中李準基的亞洲粉絲眾多，是電視劇受歡迎很重要的因素。

李準基在演藝圈中是出了名重承諾的人，事情一旦開始了，一定會付出一切做到好，這種義氣也反映在他對粉絲的承諾。

李準基於2009年舉辦亞洲巡迴Fan Concert，在籌辦台灣站活動時，遇到敗德的主辦單位詐騙捲款潛逃，但他為了避免粉絲損失，堅持辦到底，義氣地自掏腰包讓粉絲會照常舉行，這也讓李準基在台灣的韓粉圈中風評很好。

這次四皇子時隔7年再度造訪台灣，活動於去年年底開始售票，造成搶購熱潮，很多粉絲都說，「一定要支持他」。

1982年出生於釜山市的李準基，在就讀高中時期與朋友觀賞了話劇「哈姆雷特」後，被台上演員強大的感染力折服，當時便決心想要當一名演員。

不過，由於家人的反對，李準基毅然決然隻身從釜山來到首爾，一邊打工、一邊不斷的試鏡，曾落選超過200次，後來以平面模特兒出道，並於2001年透過拍攝So Basic廣告進入了娛樂圈。

李準基於2005年在電影「王的男人」歷經3次試鏡，終於打敗1000多人而獲得改變他人生命運的演出機會。

電影「王的男人」是描寫朝鮮王朝時代街頭藝人「男寺黨派」的故事，李準基在片中飾演花旦「孔吉」一角。男兒身的他，點絳唇、描美目、柳腰輕擺，女裝扮相相當嬌媚撩人，不僅讓故事中的暴君皇上燕山君心動，也征服了銀幕前的眾多觀眾。

電影「王的男人」於2006年3月30日在南韓的觀影人數突破1230萬人次，創造了當時南韓國產電影票房的新紀錄。李準基並非第一男主角，但因出色的表現成為當時的娛樂焦點人物，並在2006年第43屆大鐘賞同時獲得新人男演員獎、國內人氣獎、海外人氣獎，寫下3冠王紀錄。

就在電影「王的男人」創下票房新紀錄之際，李準基搭配李多海、李東旭等人主演的電視劇「My girl」，也傳來捷報，笑傲同時段收視率排行榜冠軍寶座。使李準基成為影視雙棲的搶手票房明星。

以電影「王的男人」揚名後，李準基陸續演出的電視劇有：「101次求婚」、「狗和狼的時間」、「一枝梅」、「Hero」、「阿娘使道傳」、「Two Weeks」、「朝鮮槍手」、「夜行書生」和「月之戀人：步步驚心：麗」。

其中，「朝鮮槍手」、「夜行書生」和「月之戀人：步步驚心：麗」3部都是古裝動作片，自小練得跆拳道好功夫的李準基在不用替身的情況下，展現敏捷的身手，博得劇組人員及觀眾們的一致好評。

繼電影「王的男人」之後，李準基於2007年演出描述兵變奪權的全斗煥將軍流血鎮壓光州民主抗爭的「華麗的假期」，在片中飾演被軍人擊斃的高中學生一角。

時隔10年，李準基於2016年參演了「謊言西西里」，這部在上海開鏡、遠赴義大利出外景的電影，迄今未能在南韓上映。

據李準基所屬經紀公司Namoo Actors透露，李準基將於今年參演在南非出外景的電影「惡靈古堡6：最終章」，他在片中飾演「指揮官Lee」一角，鍥而不捨地在演藝界打拚。1060107

(中央社)