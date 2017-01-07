俄中企圖駭美 川普堅稱未影響選舉結果

美國總統當選人川普今天表示，雖然包括俄羅斯與中國在內的其他國家與組織都企圖破壞美國的網路基礎設施，但「絕未影響這次選舉結果」。

川普中午聽完資深情治官員的簡報後，發表上述書面聲明，不過，他顯然對自己在聽取簡報前、就有媒體掌握簡報的相關資訊很火大，把矛頭指向他一向毫不避諱表示厭惡的自由派主流媒體、美國國家廣播公司（NBC）。

他在推特上發文，要求聯邦參、眾兩院相關委員會的主席展開調查，為何在向他簡報前，NBC就能取得最高機密的情報資料。

然而，他直接要求國會啟動調查權，也引發輿論質疑行政權不尊重立法權的質疑聲浪，至於川普是否知道白宮與國會間權力行使的分際，則不得而知。

在聽完情治首長的簡報後，川普仍不願將選舉期間的駭客問題全歸咎在俄國上，儘管他在聲明中先對美國情報機構的工作人員表示敬重，但未完全認同情報單位認定，俄國有介入這次的美國總統選舉的判斷，川普不願全歸咎於俄羅斯，還把北京拉下水。

川普說，包括俄羅斯、中國在內的其他國家及外圍組織和人士，都一直企圖破壞包括民主黨全國委員會在內的美國政府機構、企業和組織的網路基礎設施，「但這絕對沒有影響選舉結果」，沒有任何投票機器遭竄改。

川普試圖強調自己勝選的合法性，他還稱，不只民主黨，駭客也試圖攻擊共和黨全國委員會，「但因為共和黨全國委員會有強大的防護措施，他們沒有成功。」

川普在聲明最後說，與美國情治機構首長的會晤「具建設性」，而他計劃就職後的90天內，指派一個小組籌劃對抗網路攻擊的方案，他說，美國的安全與維安，將是他上任後的第一要務。1060107

(中央社)