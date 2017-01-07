巴西監獄人滿為患 亞馬遜最嚴重

我要評比

巴西新聞網站G1根據全國26州和聯邦特區政府最新資料調查顯示，目前巴西有66萬8182名囚犯，較監獄可容量多出27萬3300人，其中37%羈押待審。

調查顯示，巴西監獄人滿為患，問題最嚴重的是北部亞馬遜州，監獄人口較可容量多出230%，其次是東北部培南布可（Pernambuco）。羈押待審囚犯比率最高的則是彼奧（Piaui），達65%。

相較於2015年，巴西監獄系統可容量增加2萬3400人，但同期囚犯人數增加5萬2200人。目前巴西監獄系統實際可容量為39萬4800人。

巴西政治學教授艾梅達（Frederico de Almeida）認為，政府最大的錯誤是以為興建更多監獄就可以解決人滿為患的問題，「如果不減少羈押犯人，就不可能解決問題；與其讓偷雞賊擠滿牢房，不如致力逮捕殺人犯。畢竟，只有不到8%的凶殺案在巴西結案，而被懲治者多數為貧窮的年輕黑人。」

巴西司法部長莫瑞斯（Alexandre de Moraes）今天推出聯邦政府的全國性安全計畫，將集中在3大主軸：減少凶殺、殺害婦女和對婦女施暴的罪行；打擊組織犯罪，專注於販運毒品和武器；以及監獄現代化和合理化。

然而，部分社會人士和專家認為，相較於毒品方面，更大的鎮壓只會讓情況惡化。

巴西監獄牧育機構全國督導席維拉（Valdir Joao Silveira）神父表示，販毒是巴西監獄人口增加的一大因素，當務之急應是國會通過將吸毒者除罪化的法令，減少被捕人數和城市暴力。

政治學教授艾梅達也持類似看法，表示國家社會必須重新審視毒品戰的問題，讓吸毒者擠滿牢房，壯大犯罪團體的勢力，不只解決不了問題，還會讓問題惡化。1060107

(中央社)