為收視率拚了! 楊冪服從命令吃土頻作嘔

楊冪實境秀稱職表現被網友推爆。(圖/新浪微博)

大陸女星楊冪參與實境節目《真正男子漢》第二季演出，跟隨空軍部隊進行嚴格操練，這次為了體驗戰場情境，楊冪在接獲命令必須吃土後，連想都沒想就抓起來吃，稱職表現被網友推爆。

在最新一集節目中，八位新兵接到特殊任務參加終極訓練，內容包括圓木特訓、皮划艇特訓和水坑特訓之外，還得在60秒內去地下室完成解救「人質」的任務，為了避免被敵人發現，就連用餐都得用「趴伏」姿勢，在泥水裡在3分鐘內迅速解決，不過最令人震驚的一幕，則是楊冪被要求將帶回來的泥土吃掉，雖然一開始她表情震驚難置信，但猶豫不到五秒就一口吃掉，吃完後則頻頻作嘔，事後也表示不想再回憶那一幕，不過精采表現獲得網友大讚，直呼這才真的是「男子漢」。

(中時電子報)