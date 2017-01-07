為收視率拚了! 楊冪服從命令吃土頻作嘔
大陸女星楊冪參與實境節目《真正男子漢》第二季演出，跟隨空軍部隊進行嚴格操練，這次為了體驗戰場情境，楊冪在接獲命令必須吃土後，連想都沒想就抓起來吃，稱職表現被網友推爆。
在最新一集節目中，八位新兵接到特殊任務參加終極訓練，內容包括圓木特訓、皮划艇特訓和水坑特訓之外，還得在60秒內去地下室完成解救「人質」的任務，為了避免被敵人發現，就連用餐都得用「趴伏」姿勢，在泥水裡在3分鐘內迅速解決，不過最令人震驚的一幕，則是楊冪被要求將帶回來的泥土吃掉，雖然一開始她表情震驚難置信，但猶豫不到五秒就一口吃掉，吃完後則頻頻作嘔，事後也表示不想再回憶那一幕，不過精采表現獲得網友大讚，直呼這才真的是「男子漢」。
(中時電子報)
關鍵字：楊冪
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。