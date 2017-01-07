被打臉成常態 唐德明：蔡政府治國無能 被打剛好

唐德明(左)表示蔡政府治國無能，被打臉只是剛好。(中時資料照)

日前蔡政府打包票，春節前一定會通過當沖證交稅調降案，送給股民大紅包，還特別提前召開行政院院會通過此案，但事隔一天，被立院打臉，朝野協商決定臨時會不處理此案，農曆春節前絕無可能實施。對此國民黨文傳會副主委唐德明臉書上質疑民進黨不是號稱最會溝通的政府嗎？為什麼英全二人，身為中華民國的雙首長，不但被自己閣員打臉、被民間社團打臉、被人民百姓打臉，現在又被立法院打臉。

除此之外，唐德明舉例外傳蔡英文一度為了政院版的老屋重建獎助專法，對民進黨立委姚文智嗆聲：「就是你在阻擋啊！」這句嗆聲也讓府院黨決定要在臨時會強力通過「都市危險及老舊建築物重建獎助條例」草案，但蔡總統的震怒似乎不管用，依舊慘遭打臉，此次臨時會不處理此案。

唐德明認為當打臉變成常態時，蔡政府就應該認真思考，席次過半完全執政並不代表可以完全鴨霸、整碗捧去。這次包括國民黨、時代力量、親民黨在內的所有在野黨，都和蘇嘉全院長站在同一邊，這是非常清楚的訊號，蔡總統不可以假裝看不見。

唐德明表示「蔡政府治國無能，被打臉只是剛好」我們要給蘇嘉全院長一百個「讚」！因為蘇嘉全終於硬起來了，能夠拒絕讓立法院變成行政院的立法局，絕對值得給一百個「讚」！唐也提醒「既然民意支持度落入低檔盤旋，就應該夾著尾巴做人，如果還想高調的指東畫西，下次可能不只是打臉而已，還會被吐滿一臉口水。」

(中時電子報)