川普交接團隊要求 美駐加大使率先辭職

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美國駐加拿大大使海曼今天宣布辭職，成為在總統當選人川普就職前，對交接團隊所提要求作出退讓的首位政治任命大使。

法新社報導，海曼（Bruce Heyman）在推特發文說：「我依照要求辭去美國駐加拿大大使職務，1月20日生效。」海曼與將卸任的總統歐巴馬親近。

「紐約時報」昨天引述熟知這項計畫的多位大使報導，川普（Donald Trump）交接團隊發布全面命令，要求有別於職業外交官的政治任命大使，在20日的就職典禮日（Inauguration Day）之前離任。

獲政治任命者通常與任命這些職務的總統親近。紐時指出，這樣的官員過去通常可在總統卸任後續任數週或數月。川普此舉打破這項慣例。

2014年4月任駐加大使迄今的海曼曾任職高盛集團（Goldman Sachs），對歐巴馬2008年和2012年兩次參選都作出重大貢獻。

川普的決定意謂著，有一些重要國家可能將長達數月無美國大使。這些職位須經國會參議院批准。（譯者：中央社何宏儒）1060107

(中央社)