服務長者32年 照服員退休還要幫助老人

走進仁愛之家，沿著長長的階梯而上，1名婦人邊幫臥床長者蓋棉被，一邊噓寒問暖，輕聲地叮嚀天冷多加件外套。她是61歲的照顧服務員張淑美，服務長者32年來，不曾萌生放棄念頭，退休後還想繼續從事居家照護，幫助更多老人。

原本在貿易公司擔任會計的張淑美，因緣際會下，民國73年來到仁愛之家服務，一開始管理福利社，直到民國86年間，因主管希望她能到現場，負責生活無法自理住在愛心樓的老人們，張淑美沒有斷然拒絕，反而樂觀以對，心想「能學以致用照顧家裡長輩」便欣然答應，一做就到現在。

張淑美回憶，仁愛之家最多曾收容達500人，職員還要兼照顧老人，加上1名護士，總共只有20多人，愛心樓則有多達40、50名重症病患，有老兵只剩一隻腳，也有全身僵硬、長蛆，親眼目睹只有1名照服員要上、下樓來回奔波，不斷抱著病患下床，一天下來，時常因姿勢不對而受傷，「一開始到現場嚇壞了，根本傻住了」。

張淑美說，當時設備簡陋，為了方便重症病患如廁，將床的1/3挖洞後，再用棉被塞滿，需要時照服員再把病患往下抱，打開床洞後在下方放置水桶接住糞便，甚至病患的衣褲丟到洗衣機，浮起來全都是糞便，只好硬著頭皮打撈，一旦遇到需要緊急送醫時，還必須背著病患走下樓梯，氣喘如牛到大馬路搭車，「真的很拚，人手吃緊忙不過來」。

時隔30多年，雖然設備稍有改善，仁愛之家也規劃轉型成為社會福利園區，但人手不足、薪資過低問題卻依舊存在。仁愛之家主任楊明達說，「年初出缺到現在還沒徵到人，市立機構薪資若無法和私立並駕齊驅，撇開工作性質不談，光人就找不到了」。

以仁愛之家為例，張淑美說，照服員每天工時長達12小時，每月平均加上加班費只領23K，很多照服員工作數十年，永遠都是一年一聘，工作不穩擔心隨時被解雇。

她說，仁愛之家目前共收容77名長者，其中有64人能自理生活，愛心樓只有2名照服員，扣掉休假時常只有1人當班，要照顧13位住民，多數是慢性病及失智老人，不僅要承擔走失風險和突發狀況，工作內容還包含沐浴、更衣、環境清理、用餐等，相當繁雜。

張淑美即將在明年3月1日退休，期間服務過的老人不計其數，看盡老人們逐漸衰敗、凋零，面對生老病死早已坦然面對，「我連器官捐贈都填了」。61歲的她，不曾想過要離開這個圈子，反而退休後還想從事居家照護，繼續服務老人，她笑說「人家都說我很有老人緣呢」。1060107

(中央社)