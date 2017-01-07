鄧紫棋不怕罵再談林宥嘉 揭分手內幕
香港歌手鄧紫棋先前曾和林宥嘉交往多年，無奈兩人還是分手收場。且林宥嘉與新任女友丁文琪戀愛後，態度180度轉變，大方談女友，日前更已經求婚成功；而鄧紫棋過去就曾批林宥嘉不負責任，她最近紀錄片《一路逆風》時更不畏懼談起前男友，更揭分手原因導火線就是遠距離！
鄧紫棋在紀錄片《一路逆風》中再度談到前男友林宥嘉，她坦言兩人會分手原因就是遠距離戀愛，「遠距離造成的裂痕，無法在電話中講清楚。」兩人沒時間見面，分歧越來越大才導致分手。
不過分手後，鄧紫棋曾砲轟林宥嘉打死不認戀情，更說他常找不到人，就連在金曲獎上牽手走紅毯，林宥嘉還是不認這是公開，讓鄧紫棋相當心寒。就連事後被問新男友條件，鄧紫棋都狠打臉林宥嘉，直言「比前男友紅就好！」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。