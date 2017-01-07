鄧紫棋不怕罵再談林宥嘉 揭分手內幕

鄧紫棋在紀錄片中再談前男友林宥嘉。（圖／達志影像）

香港歌手鄧紫棋先前曾和林宥嘉交往多年，無奈兩人還是分手收場。且林宥嘉與新任女友丁文琪戀愛後，態度180度轉變，大方談女友，日前更已經求婚成功；而鄧紫棋過去就曾批林宥嘉不負責任，她最近紀錄片《一路逆風》時更不畏懼談起前男友，更揭分手原因導火線就是遠距離！

鄧紫棋在紀錄片《一路逆風》中再度談到前男友林宥嘉，她坦言兩人會分手原因就是遠距離戀愛，「遠距離造成的裂痕，無法在電話中講清楚。」兩人沒時間見面，分歧越來越大才導致分手。

不過分手後，鄧紫棋曾砲轟林宥嘉打死不認戀情，更說他常找不到人，就連在金曲獎上牽手走紅毯，林宥嘉還是不認這是公開，讓鄧紫棋相當心寒。就連事後被問新男友條件，鄧紫棋都狠打臉林宥嘉，直言「比前男友紅就好！」

(中時電子報)