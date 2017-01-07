原民沉浸式族語教學教保員甄試 受理開跑
原民會表示，「沉浸式族語教學幼兒園計畫」族語教保員甄試即日起至10日止受理報名，並將於20至21日辦理考試，歡迎有志從事幼兒族語教學者踴躍報名。
原民會為掌握語言學習黃金時期，並將族語學習向下延伸至學齡前，自103年起推動「沉浸式族語教學幼兒園計畫」，日前開放幼兒園送件申請並邀集專家學者共同審查所送資料，已遴選錄取新辦幼兒園23班，包括阿美語、泰雅語等11個語言別。
族語教保員甄試將配合新辦幼兒園語言別，錄取23名族語教保員，通過甄試的族語教保員將於2月至7月期間，接受5個月沉浸式族語教學專業課程訓練，並至新辦幼兒園進行實習。培訓通過獲得結業證書的族語教保員，將由各新辦幼兒園正式聘任，並於8月起正式至幼兒園進行沉浸式族語教學。
原民會指出，甄試方式分為「筆試」及「原住民族語試教及口試」兩部分，詳細報名、考試資訊及參考題庫可至沉浸式族語教學幼兒園網站查詢，或洽詢承辦單位崑山科技大學。1060107
(中央社)
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