元首外交再出擊 蔡總統展開英捷專案

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總統蔡英文今天展開「英捷專案」出訪中美洲4友邦，並過境美國；這是蔡總統上任後第二次出訪，除了過境美國行程外，出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職典禮也是此行重頭戲之一。

蔡總統今天上午搭乘長榮777專機，展開9天8夜的「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統這次過境美國，在休士頓與舊金山各待1夜；在蔡總統與美國總統當選人川普的「蔡川通話」後，這次是否會與川普團隊通話、會面，外界關注。

不過，府方對於過境行程相當低調，不願透露細節，只說，兩地都有安排僑宴，在休士頓並將參訪科技類產業，舊金山參訪創新產業

這是蔡總統上任後的第二次出訪，元首外交再出擊，總統府精心準備致贈各國元首的伴手禮，包括，台灣廠商Garmin自製腕錶、雕刻家黃土水「水牛群像銅雕」複製品、畫家郭雪湖「大稻埕-南街殷賑」黃金複製畫及安達窯「長壽台灣獼猴瓶」。

根據府方規劃，當地時間8日下午，蔡總統一行搭乘專機抵達宏都拉斯Soto Cano空軍基地，蔡總統將與宏國副總統阿瓦雷茲雙邊會晤，她並將參觀技術合作計畫與一鄉鎮一特產計畫成果展，宴請僑界代表。次日，再與宏國總統葉南德茲進行元首雙邊會晤。

9日傍晚抵達尼加拉瓜，在尼國迎賓之後至晚間，蔡總統目前對外的行程表留有大片空白，依總統府說法，最有可能在這段時間進行蔡總統與尼加拉瓜總統奧蒂嘉的會談。

由於奧蒂嘉行事風格難以捉摸，前總統馬英九訪問尼加拉瓜時，曾被奧蒂嘉多次「放鴿子」，媒體關注這次蔡總統與奧蒂嘉如何互動。

10日上午，蔡總統與台尼企業商會早餐會，接著參訪台商企業；傍晚出席奧蒂嘉的就職典禮，這也是此行重頭戲之一。

11日上午，訪團一行將抵達瓜地馬拉，兩國總統將進行雙邊會談及記者會；12日傍晚抵達薩爾瓦多，13日與薩國總統桑契斯雙邊會晤；下午參訪「中美洲統合體」秘書處，傍晚搭乘專機離開薩爾瓦多，轉赴舊金山過境。預計在台北時間15日深夜，返抵國門。

蔡總統「英捷專案」出訪中美洲4友邦隨團官員包括國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、僑委會委員長吳新興、總統府副秘書長姚人多、國安會副秘書長曾厚仁、宜蘭縣長林聰賢、外交部次長侯清山、行政院農委會副主委翁章梁、經濟部次長王美花。

隨團立法委員包括民主進步黨籍立委陳明文、姚文智、莊瑞雄、余宛如、親民黨立委周陳秀霞以及時代力量立委洪慈庸。

商界人士部分包括世界台灣商會聯合會總會長林見松、台灣國際農產開發公司董事長陳郁然、台糖公司董事長黃育徵、老爺酒店集團總裁林清波、開陽集團董事長蔡宗融、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長詹正田。1060107

(中央社)