好天氣快把握 北台灣明下午起氣溫下降

氣象專家吳德榮表示，今天台灣在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼；明天北部、東半部雲量逐漸增多，下午起北台灣氣溫下降，並有局部雨。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，歐洲中期預報中心（ECMWF）數值模擬顯示，今天台灣在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼；西半部晴到多雲，高溫仍在攝氏25至28度；東半部雲量稍多偶有零星的局部短暫雨，高溫也有24至27度；中南部局部地區有輻射霧，影響能見度，天亮後陽光照射會逐漸消散。

他表示，下週的冷空氣勢力雖然強大，但向南的分量有限，且分多股南下，分散了強度；其所帶之水氣雖不多，但仍會造成北台灣天氣頻繁的變化。明天北部、東半部雲量逐漸增多，下午起北台灣氣溫下降，並有局部雨。

下週一（9日）至週二（10日） 清晨，受第一股東北季風影響，預計最低溫將出現在下週一晚、週二晨，台北市約降至15、16度，北台灣沿海空曠地區則降至14度，僅符合「東北季風」之標準；由於水氣偏少，局部短暫降雨主要發生在北海岸、北部山區及東半部；西半部受影響小，氣溫略降，仍為多雲到晴。

下週二白天冷空氣稍減弱，氣溫回升、天氣緩和。下週三 （11日）又有一小股東北季風補充進來，迎風面水氣增多，降雨機率略提高。下週四（12日）冷空氣減弱，天氣再度緩和、氣溫回升。1060107

(中央社)