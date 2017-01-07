投入長照工作 照服員甘苦兩樣情

「有太多艱苦人需要我的協助及服務」，讓投入長照工作7年的照服員魏美娟，在辛苦的工作中找到工作的目標；同樣投入長照工作7年的李麗珠，則因職業傷害退出行列。

從商專畢業的魏美娟，原本從事會計及人事工作，因為先生突然生病需要照顧，只好辭去工作照顧先生，因此有了照護經驗，魏美娟說，她覺得這是一項技能，於是報名參加財團法人全成社會福利基金會90小時訓練取得證照後，毅然投入居服行業，從98年至今已有7年資歷。

回想起自己當初投入照服員的心路歷程，魏美娟表示，當初，她是懷著忐忑不安心情踏入照服業，開創屬於自己的事業第二春。自己能夠勇敢踏入照服工作，應該是源自兩種力量，包括全成團隊的全力協助，還有家中先生支持包容及孩子的加油鼓勵。

然而魏美娟也曾經想打退堂鼓，她說，居家照顧是一份辛苦工作，尤其常被誤認是幫傭、外勞，甚至是打掃的清潔工，這些外界的誤解，常讓她內心總是憤怒又難過。有時，連案主家都能感受到她對這份工作的不信任感，在壓力無法紓發下，造成工作出現瓶頸，那時候真的很想就此放棄。

「有太多艱苦人需要我的協助及服務！」魏美娟表示，礙於現實環境、經濟需求，不得不低頭，只好咬緊牙關，轉變心念做下去。或許心念一變，很多狀況都能用不同思維去看待，更能「視病如親」，用心去體悟案主的人生經歷，同情他們的病痛或缺陷，進而認識到自己的價值，因為有太多艱苦人需要她的協助及服務，讓她終能在心中肯定自己，也找到生活和工作的目標。

從多年服務中，也讓魏美娟有另一番深刻領悟，她認為，人生在世，要活得有尊嚴與價值，尤其到了老年，更應如此。人老了，身體難免有病痛，不須自怨自艾，只要勇敢走出來，活到老學到老，還要有自己的生活、社交圈、興趣等。最重要的是，經濟獨立，才不會成為子女的負擔及困擾。

而在投入長照工作7年後黯然退出的李麗珠表示，前後7年，受到她照護的長輩數不勝數。嚴格說起來，當年投身長照的初衷與熱情依然未褪，但她卻在3年前離場。因為照護病人工作，對任何人都是吃重的勞力活，如果新手受訓不切實，使力動作不正確，包括腰背和雙手都可能落得職業傷害，她就是其中一人，最後只能退出職場。1060107

(中央社)