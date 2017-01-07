陸3艦航越津輕海峽 日全程跟拍

解放軍鹽城號護衛艦（舷號546）。(圖/日本防衛省)

解放軍大慶號護衛艦（舷號576）。(圖/日本防衛省)

解放軍太湖號補給艦（舷號889）。(圖/日本防衛省)

日方公布消息，中國大陸三艘軍艦在5日由東向西穿越津輕海峽，由於海峽兩岸就是日本國土，引發自衛隊高度關注，並出動機、艦全程跟拍。

據日本防衛省統合幕僚監部（相當於總參謀部）通告，當地時間5日午前4:00左右，自衛隊第2航空群所屬P-3C反潛巡邏機與第15護衛隊所屬大凑號執勤時，發現在青森縣尻屋琦東南方80公里海面上有大陸艦隊行蹤，艦隊一行包括鹽城號護衛艦（舷號546）、大慶號護衛艦（舷號576）、太湖號補給艦（舷號889）。

經確認，上述艦隊航向西面，往大陸方向前進。公告補充道，同艦隊也曾在2016年10月東向穿過鹿兒島與種子島間的大隅海峽。

據瞭解，大陸這三艘中國海軍艦5日穿越津輕海峽，應是執行完訪美任務後歸國；去年10月穿越大隅海峽，則是欲前往紐西蘭參加東盟防長擴大會議「海上安全」演習，以及紐西蘭海軍成立75週年國際艦隊檢閱活動，並赴美國、加拿大進行友好訪問。

航越津輕海峽的3艘大陸解放軍戰艦。(圖/日本防衛省)

津輕海峽位在太平洋西北部，日本本州與北海道島之間（東經140度30分，北緯41度30分）。其位置在日本本州與北海道之間，是日本重要的海峽之一。它西連日本海，東通太平洋，由海峽北上，直通鄂霍次克海及阿留申群島，南下則為夏威夷群島和太平洋，交通和戰略地位十分重要。

(中時電子報)