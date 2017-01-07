好市多新莊店4線接駁捷運專車 避塞車陣

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好市多新莊店今天開幕，避免中正路交通打結，新北市交通局要求賣場取消開幕日領取免費早餐及限量商品促銷活動，實施停車場下午2時到4時封閉措施，並呼籲民眾多利用4線接駁車往返捷運輔大站、新莊站、府中站及樹林火車站，以免塞車陣。

知名美式量販店Costco好市多北投店開幕時的人潮仍歷歷在目，第13間分店新莊店今天開幕。鑑於中和、北投店交通塞爆惹民怨，加上新莊店恰巧鄰近車流量極大的中正路，好市多與新北市交通局嚴陣以待。

新北市交通局表示，今天開幕取消發放免費早餐，改以其他優惠方式替代，以免排隊人潮造成賣場周邊交通大打結。另外，好市多新莊店闢駛4線接駁車 (板橋線、樹林線、新莊線、備用停車場線，班距5至10分)，民眾可於捷運輔大站、新莊站、府中站及樹林火車站免費搭乘前往賣場。購物後，也可利用賣場宅配服務，送貨到家。

另考量停車場滿場時，開車民眾須等候3至4小時才能進入賣場，因此假日下午2至4時封閉停車場，交通局呼籲民眾多利用大眾運輸前往購物；此外，新莊警分局配合加強取締違規排隊停等車輛，維護交通秩序。

交通局表示，免費接駁車搭乘地點及停車場封閉訊息請民眾至好市多官網查詢，並請用路人隨時收聽警廣路況，獲得周邊即時路況資訊。1060107

(中央社)