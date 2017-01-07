錄節目耍大牌？蕭亞軒安保與工作人員爆衝突
天后蕭亞軒再推出專輯《不解釋親吻》後，已經近兩年沒任何新作品，不過人氣依舊的她，依舊是春晚邀約的熱門人選，現卻傳出她錄節目疑似耍大牌，導致安保與工作人員爆發肢體衝突。
蕭亞軒受邀錄製安徽衛視春晚節目，正當節目工作人員和記者在後台輪流採訪藝人時，蕭亞軒安保們突然拉起警戒線，並且強迫記者關掉機器錄影，甚至還驅離人員，這讓工作人員是一頭霧水，詢問「這裡都是工作人員和記者，出去的話我們怎麼工作」，未料竟被反嗆「我們不管，反正後台不能這麼多人，清完了你們在進來」，隨後工作人員則被用警戒線限制在小區域內，目送蕭亞軒在重重護送下進入化妝間。
(中時電子報)
關鍵字：蕭亞軒
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