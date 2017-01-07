民粹抬頭南歐經濟不穩 歐盟迷霧重重

恐怖攻擊、難民議題、貧富差距帶來的民粹風潮，加上義大利銀行危機、希臘撙節成果不佳，以及德國、法國、荷蘭大選，疑歐的極右派聲勢大漲，讓歐盟前景迷霧重重。中央社記者江今葉布魯塞爾攝 106年1月7日

特派員看世界專欄恐怖攻擊、難民議題、貧富差距帶來的民粹風潮，加上義大利銀行危機、希臘撙節成果不佳，以及德國、法國、荷蘭大選，疑歐的極右派聲勢大漲，讓歐盟前景迷霧重重。

60年前，法國、德國、義大利與荷蘭、比利時、盧森堡6國在羅馬簽訂條約，正式宣告歐盟前身、歐洲經濟共同體（EEC）的誕生。今年原該是歐盟值得慶祝的一年，但歐盟能否平安挺過，卻是許多人心中的問號。

去年6月23日英國民眾以選票宣告脫離歐盟，是疑歐派的一大勝利。不到半年時間，義大利民眾又以過半票數反對總理倫齊（Matteo Renzi）提出的修憲方案。兩場勝利都是選民對政治菁英主導的政策走向表達不滿，反映了他們對現況與未來的擔憂，也顯示了近年來民粹主義在歐洲的快速蔓延。

對許多歐盟民眾來說，歐洲一體化讓他們享受到的成果不多，反而因為歐盟主張的全球化、自由化蒙受損害。一名比利時農夫就說，歐盟因為俄羅斯併吞克里米亞決定祭出經濟制裁大旗，讓他們生產的牛奶、水果無法出口到俄羅斯，龐大的農作物只能任憑在田裡腐爛，「倒楣的永遠是我們」。

眼見自己的心血付諸流水，卻又看到歐盟大規模提供撙節資金給希臘，還打算協助義大利處理銀行龐大的金融債務問題，和美國與加拿大的雙邊貿易協定又將犧牲他們的權益，這都加深了他們的怨氣，也對歐盟的存在必要更感疑惑。

經濟不見起色，連安定的生活也備受威脅。面對已經成為常態的恐怖攻擊與難民潮，歐盟束手無策，既無法防患於未然，讓恐怖分子如入無人之境，輕鬆往來歐盟各國，又無法阻擋難民湧入、妥善安置難民，都讓歐洲人覺得受夠了。

這樣的思維也助長了極右派的聲勢，即將在3月進行大選的荷蘭、4月的法國總統兩階段選舉，以及秋天的德國大選，極右派政黨都快速崛起。包括荷蘭自由黨（PVV）的懷爾德斯（Geert Wilders）、法國民族陣線（National Front）的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）、德國的另類選擇黨（AfD）都在國內獲得極大支持。

儘管目前的民調顯示，除了荷蘭自由黨有機會贏得大選，民粹政黨仍難在法國與德國出線，但這波民粹浪潮已經興起，對歐盟仍有信心的民眾僅有33%，顯示歐盟的未來迷霧重重。1060107

(中央社)