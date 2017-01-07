NBA》席爾佛再發奇想 球迷花錢看最後5分鐘

NBA總裁席爾佛提出讓球迷花錢只看最後5分鐘球賽。(美聯社資料照)

為了繼續提升球迷在手機或平板上觀賞NBA比賽興趣，NBA總裁席爾佛7日再出新招，表示以後將有可能開放球迷花錢只看比賽最後5分鐘，而非整場比賽，問題是球迷真的需要只看比賽最後5分鐘嗎？為何不是最後1分鐘？

「原本我們只是季票，後來球迷才可買單場球票，現在我們可以到達另一種地步，」席爾佛說，「有些人可能不想花錢看整場比賽，而是只想看最後5分鐘，所以以後或許我們可以讓他們花錢，在手機上僅看最後5分鐘。」

席爾佛向來很敢提出新的發想或創意，幫助NBA獲取更多關注度，只是光是改變球迷改變看球習慣，甚至提出仍要花錢去看最後5分鐘，應該改變不了多少球迷的收視習慣，只讓聯盟繼續給人感覺只想球迷花錢罷了。

(中時電子報)