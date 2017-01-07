美報告：蒲亭懷恨醜聞被掀 網攻報復
美國國家情報總監（DNI）今天在一份報告中指出，俄羅斯總統蒲亭因對巴拿馬文件、俄國禁藥醜聞等懷恨，下令網路攻擊和操弄媒體，傷害希拉蕊．柯林頓的選情並協助川普。
法新社報導，報告指出網攻的首要目標是傷害柯林頓（Hillary Clinton）的選情，在商人出身的共和黨候選人川普出現勝選可能後，才轉為暗助他。
報告說：「我們評估，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）下令干擾2016年美國大選。俄國目的為削弱大眾對美國民主進程的信念、中傷柯林頓，破壞她的選情。」
報告指出，蒲亭因巴拿馬文件曝光其海外秘密帳戶、奧運禁藥醜聞等，對美懷恨在心，加上不滿柯林頓於2011到2012年煽動大規模示威反抗他，因而歸咎於她。
報告並警告美國的盟邦，指俄國將可能以這次干預美國大選的成功經驗，影響他們的選舉。報告說：「我們研判，莫斯科將藉這次蒲亭下令對美國大選干擾得到的經驗，在未來影響世界各地，包括對付美國盟邦及其選舉過程」。
這份25頁的公開報告，篇幅僅為美國總統歐巴馬於昨天、總統當選人川普今天所拿到機密版的一半。公開版的報告幾無詳細證據，能將網攻和透過維基解密釋出駭自民主黨檔案以傷害柯林頓陣營等情事，連結到蒲亭與俄國情報單位。
俄國否認介入美國大選，川普也不斷質疑美國情報單位在此議題的推斷。但今天聽完簡報後，川普承認來自俄國、中國大陸及其他國家的網攻，威脅到美國的機構、政黨及企業，但他仍不願挑明指出俄國網攻干預美大選，並說選舉結果未受網攻影響。（譯者：中央社陳亦偉）1060107
(中央社)
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