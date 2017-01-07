師大商圈尋美味！手做家庭式日式洋食飄香

暖暖冬天，來品嚐美味料理吧！（圖為特製漢堡排，小器食堂提供）

對於料理，不一定要昂貴食材，好的廚師只要用「心」也能烹飪出絕佳美味！然有一種料理，也許不如三星極餐廳的絕頂美味，然你總是忘不了，那就是「媽媽的味道」，每一口咀嚼都嘗得到溫暖！

師大商圈多了一股「文青風」！有師大美術系學生的文創商品、特色人文咖啡廳。（本報系資料照）

主打學生族群、有許多異國料理進駐的「師大商圈」歷經2012年的住戶抗議，商圈風貌改變不少，特別是很多餐廳因為噪音跟油煙引發居民反彈後來都搬走，也許人潮減少許多，然而商圈也多了一股「文青風」。有師大美術系學生的文創商品、特色人文咖啡廳，而師大圖書館校園區前也有Youbike進駐，此時來師大商圈，寧靜中體會藝術，好不樂活！

小器食堂溫州店外觀，樸質的色彩洋溢著自然風，讓人感到很溫馨。（小器食堂提供）

●手做家庭式日式洋食飄香

近來在師大商圈開了家「小器食堂溫州店」，隱身在巷弄間的餐廳，外觀以白棕格子相籤，陽台間以各式綠色盆栽、花朵增色，還有一台復古的腳踏車，溫馨色調和擺飾，讓人倍感溫馨。

小器食堂溫州店的簡潔色調，溫暖中有禪意。（小器食堂提供）

走進餐廳裡，一股香味撲鼻而來。「小器食堂溫州店」以手作家庭式日式洋食為特色，大除依照當日心情點餐，有充滿元氣的米飯料理，亦有洋風義大利麵可供選擇。

田揚炸雞塊定食。（小器食堂提供）

活力米飯系列有「田揚炸雞塊定食」，讓饕客不用跑到中山站就可以享用美味多汁的炸雞；「特製漢堡排」中藏著小秘密，混合70%牛肉與30%豬肉，鋪上令人垂涎欲滴的半熟太陽蛋，純手工製作的漢堡肉排厚實新鮮，洋溢著淡淡的洋蔥香氣。

田園咖哩飯。（小器食堂提供）

「田園咖哩飯」以自家製咖哩醬汁，搭配豬肉末及白蘿蔔等食材，一起入味細細熬煮，不論男女老少都能完食的好味道。

對於料理，不一定要昂貴食材，好的廚師只要用「心」也能烹飪出絕佳美味。（圖為「牡蠣蒜辣義大利麵」，小器食堂提供）

洋風麵食系列也有新創意！季節限定的「牡蠣蒜辣義大利麵」採用義大利知名品牌De Cecco的麵條 ，吃起來彈牙順口。「豬肉味噌義大利麵」梅花豬肉搭配舞菇、京水菜，再加上兩種味增加持，微辣口感讓人忍不住一口接著一口。

「美味しい焗烤」。（小器食堂提供）

此外「美味しい焗烤」也是老饕推薦，季節限定的牡蠣焗烤美味登場～以鮮甜牡蠣、菠菜、馬鈴薯、以胡椒清炒的鴻喜菇、鋪上濃濃白醬和起司後放入烤箱，最後撒上帕馬森起司粉，暖心又暖胃，是午間輕食最佳選擇。

台師大行政大樓。（圖取自維基百科，網友Pbdragonwang提供）

●師大商圈小旅行 騎Youbike好愜意

沒有華麗菜色，只有簡單卻雋永的家常料理，最讓人吃得到感動與芬芳！再品嚐過「小器食堂溫州店」的溫暖餐點後，不妨也到師大圖書館校區前的Youbike租借腳踏車，騎著車繞繞逛逛也能消耗熱量！

師大商圈內探索時尚品味，看年輕美眉的流行穿搭，怎麼樣最ing！或是騎車肚子餓了，還能到「阿諾」品嚐熱呼呼的可麗餅，還有師大學生最愛的「燈籠滷味」等。至於伴手禮也可選擇曾獲CNN網站票選的亞洲第一街頭小吃的「許記生煎包」，另夜市裡販售一顆15元的「手工芋頭饅頭」也是不可錯過！

雖然師大商圈沒有過往繁榮，但少了人潮，多了些寧靜，遊玩起來也更愜意！品嚐美食、看看文創特色商品、累了就在公園裡休息賞美景，不時還有可愛「汪星人」出沒和你Say Hello！趁著暖冬，來趟師大商圈小旅行，慢活體會人生吧！

(中時電子報)