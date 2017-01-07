澎湖馬公傳燒炭 1死4傷

馬公市三多路一處民宅昨晚傳出2家5口燒炭自殺，造成1死4傷的意外，警方在蔡姓婦人的皮夾內發現似留有遺書和70餘萬元的現金，真正原因還待警方調查中。

馬公警方漏夜清理現場，在蔡姓婦人的皮夾內發現以日曆紙所寫「老溪」的疑似遺書，告知內有70餘萬元，分別是是2個女兒過年紅包、投保所領及平常所存的的利息，至於銀行貸款也都存入。

馬公市三多路一處民宅昨晚傳出2家5口燒炭自殺，目前確定年紀最小的18歲陳姓女子急救不治，其餘4人，目前恢復心跳，插管送加護病房觀察，尚未脫離險境，真正自殺原因尚待警方調查和釐清中。1060107

(中央社)