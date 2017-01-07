林心如生了、劉濤曬恩愛 胡歌一晚最悲情

林心如昨晚生女兒、劉濤曬恩愛，胡歌被虧是當晚最悲情男主角。（圖／本報系資料照片）

林心如6日晚間對外宣布平安生下健康女兒，老公霍建華更是全程在一旁陪產，一家幸福讓人稱羨。不過這卻讓曾被網友和霍建華湊對的胡歌微博又淪陷，許多人到他那表示「霍建華女兒觀光團」，另一方面，曾和他在《瑯琊榜》合作的劉濤也在同晚曬恩愛，胡歌成了當晚最悲情男主角。

林心如替霍建華生下可愛女寶寶，兩人還沒替女兒取好中英文名，暫時喊她「小天使」，群星更是趕在第一時間送上祝福。不過過去霍建華與胡歌老被湊對，他結婚時，胡歌就被鬧過一回，如今好兄弟升格當爸，他昨晚微博底下全是網友對他喊「醒醒！好友當爹了！」、「霍建華女兒觀光團來了！」

除此之外，曾在《瑯琊榜》中演出「霓凰郡主」的劉濤，則是在網上曬出幸福全家照，網友就調侃「一個當爸、一個曬恩愛，胡歌真的好悲情。」笑壞不少粉絲，許多人更喊話要胡歌戀情快快開花結果，就怕他微博老是莫名淪陷。

(中時電子報)