網友讓女公仔與魯夫做朋友 結果一洗完澡居然看到超爆笑借位…
孤男寡女共處一室總是令人產生不少遐想，但如果是女生公仔跟海賊王中的魯夫穿越搭配的話，沒想到竟然蹦出這種新滋味..
藝人邵雨薇近期代言「誅仙」手遊，網友在Dcard上敘述，自己是邵雨薇的瘋狂粉絲，因緣際會下獲得一支由邵雨薇所親筆簽名的「碧瑤」Q版公仔，光是看到本人簽名就讓他熱淚盈眶，也下定決心一定要好好照顧這隻「碧瑤」公仔，第一個浮現在腦中的想法就是讓「碧瑤」與「魯夫」擺在一起做個朋友。
原PO繼續補充，他隨手將「碧瑤」、「魯夫」一放下後就先去洗澡，沒想到當他洗完澡後，走回電腦螢幕前才發現隨手一放的「碧瑤」跟「魯夫」居然呈現某種曖昧姿勢，網友覺得有趣，立刻將畫面拍下上傳網路，並大喊「魯夫你這個變態想幹嘛??雨薇我對不起妳啊~~」。
文章貼出後引起網友爆笑，沒想到「魯夫」那麼變態，也有網友說「好險我純潔 不知道魯夫做了什麼！」
(中時電子報)
關鍵字：網友
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