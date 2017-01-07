面對川普關稅制裁 日產恐成最大受害者

日產汽車有1/4銷往美國的汽車生產自墨西哥，恐成為川普保護主義下最大受害者。（圖/美聯社）

面對即將上任的美國總統當選人川普（Donald Trump）前日發文重批日系車廠豐田（Toyota），並再祭出「不遷廠生產就關稅制裁」的威脅後，讓另一間未被點名的日系車廠日產（Nissan）集團，已在墨西哥設廠製造50年且年產量高達80多萬輛的它，憂慮自己恐將成為川普上台後，汽車產業的最大受害者。

據路透社（Reuters）報導，繼美系汽車大廠福特（Ford）與通用（General Motors）陸續宣布投誠後，川普日前再發推特抨擊日系車廠豐田，指責他們在墨西哥設廠生產，造成美國大批工作機會流失，更恐嚇要祭出加重關稅來防堵豐田。此話一出，不僅引起豐田汽車與日本政府的強力反駁，更讓同屬日系車廠的日產深感憂慮。日產深耕墨西哥長達半世紀，在當地年生產量佔其在美國市場銷量的1/4重，超過80輛新車來自墨國，未來川普上任後若真的執行加重關稅，恐使日產成為受害最深的日系車廠。

近年來投入大量資金與人力在電動車市場的日產，推出新款電動小車Leaf。（圖/美聯社）

卡洛斯·戈恩是當年日產雷諾集團的執行長。（圖/美聯社）

日系車廠在北美市場的市占率極高，過往利用《北美自由貿易協定》（North American Free Trade Agreement）的方便，將部份車款生產線移往墨西哥，利用當地低廉的勞力與稅率，再出口銷回美國與加拿大市場。其中日產汽車在墨國已設廠近50年的時間，年總生產量達其美國市場1/4強，比起其他日系車廠豐田和本田（Honda）的10%、馬自達（Mazda）的30%比例，日產非常依賴墨西哥的生產線。根據日本官方統計報告，日系車廠每年從墨國生產輸出的車輛多達140輛，佔該國出口的4成之多。

即將就任的川普在選舉期間就曾多次批評《北美自由貿易協定》，並宣布將重新協議三國關稅內容，預計調昇墨西哥出口至美國的商品貨物稅至35%。面對這種「保護政策」，摩根大通集團（JP Morgan）分析指出，即使僅調高關稅至10%的比例，就足以讓日系車廠重挫，日產營收恐將大跌10.3%、馬自達5.5%、本田2.2%和豐田0.7%。日產執行長卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）表示他們會持續盯住川普團隊的一舉一動，目前如其他日系車廠一樣，尚無從墨國撤廠的計畫。

(中時電子報)