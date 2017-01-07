中部以南空氣糟 18測站達紅害

我要評比

行政院環境保護署指出，今天受到大氣擴散條件不佳影響，台中以南空氣品質差，上午9時台中忠明、南投、竹山、雲嘉南及高屏地區測站達到紅害等級，民眾出門要配戴口罩。

環保署指出，今天金門及中南部地區空氣品質指標（AQI）為對敏感族群不健康等級至對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

環保署提醒，金門及中部地區敏感族群注意，南投、竹山、雲嘉南及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網顯示，上午9時，中部忠明、南投、雲林斗六、嘉義、台南（白河）、安南、台南、高雄橋頭、鳳山、大寮、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港，以及屏東測站的AQI達到對所有族群不健康的紅害等級。

另外，豐原、西屯、大里、彰化、埔里、竹山、麥寮、台西、新港、新營、善化、美濃，以及金門測站，也達到橘色警戒的對敏感族群不健康等級。1060107

(中央社)