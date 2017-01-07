抗議年金改革 警溫情喊話老同事勿衝撞

年金改革中區座談會今天下午在中興大學登場，預計有上千名退休軍公教人員到場陳情，其中包含上百名退休警察，台中市警方向老同事和老長官溫情喊話以和平方式表達訴求，勿衝撞。

年金改革中區座談會下午2時在中興大學登場，上週在北區分區會議中爆發衝突，今天的中區座談會，已有相關團體號召中部6縣市的會員到場抗議。

鑑於上週在北區分區會議警方防線遭突破，台中市警方如臨大敵，除近千名保警支援維安勤務外，警政署也已運補500多具鐵馬護欄南下台中，希望以「人肉盾牌」阻隔抗議民眾。

據警方掌握，將有上千名退休軍公教人員到場陳情，其中包括100多名退休警察參與，可預期的，今天將出現現場維持秩序的現職員警遇上在場抗爭的老長官及同事。

台中市警方溫情喊話 ，「參加活動的團體或個人，是否思考不要衝撞與您出自同一血緣，還在兢兢業業工作的警察，讓警察因執法認真而受盡創傷?是否以理性、和平方式表達訴求，因民主社會使用暴力絕對無法贏得民眾支持，只有法律、道德及理性的說明，才能獲取更多助力」。1060107

(中央社)