籃網將首辦台灣之夜 僑胞熱情挺林書豪
美NBA布魯克林籃網今晚主場迎戰強敵克里夫蘭騎士，林書豪列傷兵缺賽，依舊沒有復出時間表。籃網1月15日將首次舉辦「台灣之夜」，預期數千名僑胞將前往為豪小子加油打氣。
這將是籃網首次舉辦台灣之夜，當天入場前1萬名球迷可獲得林書豪公仔。活動由籃網廣告商的台灣建大輪胎為主要贊助者，大紐約區台灣人社團聯合會為協辦夥伴，駐紐約台北經文處也大力相挺。
1月15日籃網將出戰林書豪老東家休士頓火箭隊，豪小子屆時能否來得及傷癒復出，對戰昔日隊友火箭隊一哥哈登（James Harden），引人矚目。
林書豪自從去年底2度受傷後，已經缺戰5場，儘管傷勢沒有上次嚴重，但籃網迄今對他何時復出相當低調，也沒有正式時間表。美媒曾預估林書豪最快還要再1週才可能復賽。
豪小子雖列入傷兵，不過大紐約僑胞仍力挺，籃網台灣之夜消息傳出後，已有上千人認購當天比賽球票，相當踴躍，另由僑胞計畫自行組團觀戰。
當晚新澤西州維德中文學校學童將領唱國歌，中場休息還有富台灣味的大支饒舌及電音三太子演出。現場也有介紹世大運及推展台灣觀光攤位。
另外，今年8月將在台北登場的2017世大運將派出熊讚擔任宣傳大使，讓紐約客及國際友人更加瞭解在台灣舉行的盛會。除了台灣之夜，籃網另於2月3日主場出戰印第安納溜馬隊時，將舉辦「中華之夜」。1060107
(中央社)
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