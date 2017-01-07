川普勝選 國會鬧場聲中完成認證

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美國國會今天在民主黨議員試圖作最後反對無效下，認證川普贏得總統選舉。面帶慍色副總統拜登宣布，川普獲304張選舉人票，當選美國第45位總統。

法新社報導，選舉人團上個月選出共和黨的川普（Donald Trump）擔任第45位總統，國會議員在眾議院（House of Representatives）議場展開儀式性的最後計票加以確認。

計票完成後，拜登（Joe Biden）對集會的國會議員宣布，「紐約的川普參選美國總統，獲304張選舉人票」，他的民主黨對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）獲227張。

有7張選舉人票違背所代表的州所作決定，但並不影響結果。

拜登指出，正式計票「應視為足以宣布」川普和副手彭斯（Mike Pence）20日能夠宣誓就任正副總統。

國會眾院議長萊恩（Paul Ryan）不久後在推特發文說：「選舉人團計票完成，川普將成為美國第45位總統。」

儘管選舉人團正式投票後數週展開的這項國會計票通常只是橡皮圖章，但還是有狀況。拜登宣布計票結果時，至少3名國會議員打斷他而被請出議場。

民主黨議員以違反投票權法（Voting Rights Act）、選舉網攻等理由，對不同州選舉人票計票持異議，多次打斷計票。

德州選出的聯邦眾議員傑克森李（Sheila JacksonLee）3度中斷程序，以「大規模打壓選民政治參與」為由反對北卡羅來納州的投票結果。

但依眾院內規，這樣的反對須由眾院和參院各1名議員簽名，並以書面提出。

拜登敲擊木槌，不斷呼籲恢復秩序。他詢問鬧場議員反對案是否獲參議員簽名。

1名女議員回答她的反對「尚未」經參議員簽名時，拜登堅守立場說：「好，那就結束了。」共和黨議員報以掌聲，現場歡聲雷動。（譯者：中央社何宏儒）1060107

(中央社)