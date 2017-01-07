日職待最久外國人？大小郭、許銘傑包辦
(10:23補充大小郭成績)38歲洋投史坦瑞吉(Jason Standridge)，5日與羅德隊續約後，正式邁向他在日職第10個球季，日媒昨報導在近期在日職打球10年以上的外籍球員名單，有4位台灣選手，分別是郭源治、郭泰源、許銘傑與莊勝雄。
日職近代最長壽外國選手，就是台灣出生的郭源治16年，日媒《Baseball King》報導的第2、3名，分別是許銘傑14年，以及郭泰源13年，莊勝雄則為11年。陳大豐、陽岱鋼在日職都超過10年，陽岱鋼去年滿10年，上述3人都透過選秀加盟，不算洋將。
「大郭」郭源治，效力中日龍16季，累積106勝106負116後援，自責分率3.22，是日本「百勝百救援」第五人，並曾獲央聯自責分率王、2次救援王，被稱為日職史上「最強助拳人」。
「小郭」郭泰源，1984年洛杉磯奧運，飆出158公里的快速球；隔年被日職西武獅網羅，6月投出無安打比賽，是洋聯外籍投手史上第一人。
郭泰源在1988年飆出10連勝，1991年連9場完投勝。旅日13年奪下117勝，是日職外籍投手勝投王，兩度被日本記者票選為西武隊史最強洋將。
(中時電子報)
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